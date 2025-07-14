Сучасне мистецтво на об’єкті метро: що намалювали біля станції «Турбоатом»

Вентиляційний кіоск біля станції метро «Турбоатом» розписала художниця-муралістка та викладачка Харківської державної академії дизайну та мистецтв Анастасія Худякова.

«Цей розпис — приклад сучасного міського мистецтва, що оживляє індустріальний простір. Стіну прикрашають яскраві абстрактні лінії, які ніби пульсують енергією та рухом. Колірна гама насичена й контрастна — від теплих жовтих і помаранчевих до глибоких синіх та фіолетових відтінків», — говорить Худякова, передає пресслужба метрополітену.

За словами авторки розпису, такий художній підхід не лише прикрашає технічну споруду, а й позитивно впливає на настрій перехожих, додає барв повсякденності та підкреслює відкритість міста до сучасного вуличного мистецтва. Насичені кольори та динамічні форми створюють відчуття руху й енергії, додаючи простору позитивного настрою та сучасного звучання.