Сучасне мистецтво на об’єкті метро: що намалювали біля станції «Турбоатом»
Вентиляційний кіоск біля станції метро «Турбоатом» розписала художниця-муралістка та викладачка Харківської державної академії дизайну та мистецтв Анастасія Худякова.
«Цей розпис — приклад сучасного міського мистецтва, що оживляє індустріальний простір. Стіну прикрашають яскраві абстрактні лінії, які ніби пульсують енергією та рухом. Колірна гама насичена й контрастна — від теплих жовтих і помаранчевих до глибоких синіх та фіолетових відтінків», — говорить Худякова, передає пресслужба метрополітену.
За словами авторки розпису, такий художній підхід не лише прикрашає технічну споруду, а й позитивно впливає на настрій перехожих, додає барв повсякденності та підкреслює відкритість міста до сучасного вуличного мистецтва. Насичені кольори та динамічні форми створюють відчуття руху й енергії, додаючи простору позитивного настрою та сучасного звучання.
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- Категорії: Транспорт, Харків; Теги: искусство, метро, мурал, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2025 в 18:14;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вентиляційний кіоск біля станції метро «Турбоатом» розписала художниця-муралістка та викладачка Харківської державної академії дизайну та мистецтв Анастасія Худякова.".