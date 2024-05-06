Нову стелу встановили при в’їзді в Куп’янськ на Харківщині (фото)

При в’їзді до Куп’янська Харківської області встановили нову стелу. Вона являє собою назву міста на тлі українського прапора, а вінчає конструкцію герб Куп’янська.

На початку цієї весни стела була повністю знищена авіаударом російських військ, повідомляють у Куп’янській міській військовій адміністрації.

Як йдеться у публікації, відновили конструкцію коштом благодійників, без залучення бюджетного фінансування. Фахівці міськради розробили кілька макетів, серед яких обрали найкращий. Комунальники виконали роботи у стислий термін та встановили нову стелу на старе місце.

Такий вигляд мала попередня стела, яка була зруйнована.