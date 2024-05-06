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Нову стелу встановили при в’їзді в Куп’янськ на Харківщині (фото)

Суспільство 19:40   06.05.2024
Олена Нагорна
Нову стелу встановили при в’їзді в Куп’янськ на Харківщині (фото)

При в’їзді до Куп’янська Харківської області встановили нову стелу. Вона являє собою назву міста на тлі українського прапора, а вінчає конструкцію герб Куп’янська. 

На початку цієї весни стела була повністю знищена авіаударом російських військ, повідомляють у Куп’янській міській військовій адміністрації.

Як йдеться у публікації, відновили конструкцію коштом благодійників, без залучення бюджетного фінансування. Фахівці міськради розробили кілька макетів, серед яких обрали найкращий. Комунальники виконали роботи у стислий термін та встановили нову стелу на старе місце.

 

Такий вигляд мала попередня стела, яка була зруйнована.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2024 в 19:40;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вона являє собою назву міста на тлі українського прапора, а вінчає конструкцію герб Куп’янська".