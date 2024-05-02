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Ворог активізував наступ: яка ситуація в Куп’янську

Події 07:59   02.05.2024
Оксана Горун
Ворог активізував наступ: яка ситуація в Куп’янську

Про ситуацію в Куп’янську та прифронтовій громаді розповів начальник місцевої міської військової адміністрації Андрій Беседін в етері нацмарафону.

“Щодо лінії розмежування, то ситуація там важка. Ворог відновив свої наступальні дії, намагається знайти слабкі місця, щоб протиснути нашу оборону та вийти на ті рубежі, вказані нібито їхнім командуванням. Але нічого не виходить. Єдине, що вони вміють, єдине, чому вони навчилися чи знають, – це терор мирного населення та знищення наших міст, сіл та наших будинків”, – сказав Беседін.

Він зазначив, що попри активізацію окупантів, Куп’янська громада “тримається”.

“Фактично працює вся критична інфраструктура у сталому режимі, соціальна інфраструктура, “Укрпошта”, банкомати, магазини, маршрутний транспорт усередині громади, сполучення з обласним центром – і залізничне, й автобусне, комунальні підприємства”, – повідомив начальник Куп’янської МВА.

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За його словами, зараз у Куп’янську та громаді є електроенергія, газопостачання, водопостачання, працює мобільний інтернет та зв’язок.

“Можливі перебої у зв’язку з обстрілами. Але знову ж таки наші енергетики, газовики, комунальники швидко реагують на всі ці моменти, швидко все роблять”, – сказав Беседін.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2024 в 07:59;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію в Куп’янську та прифронтовій громаді розповів начальник місцевої міської військової адміністрації Андрій Беседін в етері нацмарафону".