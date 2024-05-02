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Враг активизировал наступление: какая ситуация в Купянске

Происшествия 07:59   02.05.2024
Оксана Горун
Враг активизировал наступление: какая ситуация в Купянске Скриншот

Об обстановке в Купянске и прифронтовой громаде рассказал начальник местной городской военной администрации Андрей Беседин в эфире нацмарафона.

«Что касается линии разграничения, то ситуация там тяжелая. Враг возобновил свои наступательные действия, пытается найти слабые места, чтобы продавить нашу оборону и выйти на те рубежи, указанные якобы их командованием. Но ничего не получается. Единственное, что они умеют, единственное, чему они научились или знают, – это террор мирного населения и уничтожение наших городов, сел и наших домов», — сказал Беседин.

Он отметил, что, несмотря на активизацию оккупантов, Купянская громада «держится».

«Фактически работает вся критическая инфраструктура в постоянном режиме, социальная инфраструктура, «Укрпочта», банкоматы, магазины, маршрутный транспорт внутри громады, сообщение с областным центром – и железнодорожное, и автобусное, коммунальные предприятия», — сообщил начальник Купянской ГВА.

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По его словам, сейчас в Купянске и громаде есть электроэнергия, газоснабжение, водоснабжение, работает мобильный интернет и связь.

«Возможны перебои в связи с обстрелами. Но опять же наши энергетики, газовики, коммунальщики быстро реагируют на все эти моменты, быстро все чинят», — сказал Беседин.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 2 мая 2024 в 07:59;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об обстановке в Купянске и прифронтовой громаде рассказал начальник местной городской военной администрации Андрей Беседин в эфире нацмарафона".