Нову стелу установили при въезде в Купянск на Харьковщине (фото)

При въезде в Купянск Харьковской области установили новую стелу. Она представляет собой название города на фоне украинского флага, а венчает конструкцию герб Купянска.

В начале этой весны стела была полностью уничтожена авиаударом российских войск, сообщают в Купянской городской военной администрации.

Как говорится в публикации, восстановили конструкцию за средства благотворителей, без привлечения бюджетного финансирования. Специалисты горсовета разработали несколько макетов, среди которых выбрали лучший. Коммунальщики выполнили работы в сжатые сроки и установили новую стелу на прежнее место.

Так выглядела предыдущая стела, которая была разрушена.

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