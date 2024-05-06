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Нову стелу установили при въезде в Купянск на Харьковщине (фото)

Общество 19:40   06.05.2024
Елена Нагорная
Нову стелу установили при въезде в Купянск на Харьковщине (фото)

При въезде в Купянск Харьковской области установили новую стелу. Она представляет собой название города на фоне украинского флага, а венчает конструкцию герб Купянска. 

В начале этой весны стела была полностью уничтожена авиаударом российских войск, сообщают в Купянской городской военной администрации.

Как говорится в публикации, восстановили конструкцию за средства благотворителей, без привлечения бюджетного финансирования. Специалисты горсовета разработали несколько макетов, среди которых выбрали лучший. Коммунальщики выполнили работы в сжатые сроки и установили новую стелу на прежнее место.

 

Так выглядела предыдущая стела, которая была разрушена.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 6 мая 2024 в 19:40;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Она представляет собой название города на фоне украинского флага, а венчает конструкцию герб города".