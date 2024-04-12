«Ситуация тяжелая, враг не прекращает обстрелы» — начальник Купянской ГВА
Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире нацмарафона проинформировал об оперативной обстановке в громаде.
«Ситуация тяжелая. Враг не прекращает обстрелы. Сегодня нанес очередной удар артиллерии по поселку Купянск-Узловой. К сожалению, погиб мужчина 65 лет. Если мы говорим о разрушении, то ночью был нанесен удар ракетой Х-38 по нашей логистике. Враг пытается разрушить все, что обеспечивает нам жизнедеятельность населенных пунктов на левобережье Купянской громады. Но мы оперативно чиним эту всю ситуацию. Поэтому, несмотря на расстояние в 7 км от линии фронта, Купянск и Купянская громада живут и работают», — сказал Беседин.
Он также рассказал, что сейчас в громаде проходит обязательная эвакуация. Однако большинство людей пишут заявления об отказе.
«В настоящее время на территории Купянской громады находится 7,5 тысячи населения, из них 218 детей, написавших отказы. Пренебрегают люди призывами», — отметил Беседин.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Беседин, громада, Купянская, население, обстрелы, удары, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 12 апреля 2024 в 15:57;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире нацмарафона проинформировал об оперативной обстановке в громаде.".