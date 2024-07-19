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«Враг подходит ближе к центральным частям Купянской громады» – Беседин

Общество 12:45   19.07.2024
Виктория Яковенко
«Враг подходит ближе к центральным частям Купянской громады» – Беседин скриншот

Ситуация в Купянской громаде на Харьковщине крайне сложная, сообщил в эфире «Эспрессо» начальник городской военной администрации Андрей Беседин.

«Враг постоянно наступает, имеет, к сожалению, локальный успех, и по большой полосе линии фронта он подходит ближе к центральным частям Купянской громады. Тем самым увеличивается количество ударов. Ночью враг нанес удар авиабомбой, это полуторатонная управляемая авиабомба, попавшая в центральную часть Купянска. Людей там не было рядом, пострадало большое количество административных зданий, частных зданий, офисных», — сказала Беседин.

Он добавил, что от Купянска до ближайшей «горячей точки» – 6 км.

«Это Синьковка, где враг тоже постоянно давит. Если мы говорим о другом направлении, то это Петропавловка, где враг там активно пытается протиснуться и имеет локальные успехи. Это 8 километров», – добавил Беседин.

Он призвал людей выезжать из опасных населенных пунктов. Ведь в последнее время, несмотря на увеличение количества обстрелов, количество желающих эвакуироваться не возросло.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 июля 2024 в 12:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация в Купянской громаде на Харьковщине крайне сложная, сообщил в эфире «Эспрессо» начальник городской военной администрации Андрей Беседин.".