«Враг подходит ближе к центральным частям Купянской громады» – Беседин

Ситуация в Купянской громаде на Харьковщине крайне сложная, сообщил в эфире «Эспрессо» начальник городской военной администрации Андрей Беседин.

«Враг постоянно наступает, имеет, к сожалению, локальный успех, и по большой полосе линии фронта он подходит ближе к центральным частям Купянской громады. Тем самым увеличивается количество ударов. Ночью враг нанес удар авиабомбой, это полуторатонная управляемая авиабомба, попавшая в центральную часть Купянска. Людей там не было рядом, пострадало большое количество административных зданий, частных зданий, офисных», — сказала Беседин.

Он добавил, что от Купянска до ближайшей «горячей точки» – 6 км.

«Это Синьковка, где враг тоже постоянно давит. Если мы говорим о другом направлении, то это Петропавловка, где враг там активно пытается протиснуться и имеет локальные успехи. Это 8 километров», – добавил Беседин.

Он призвал людей выезжать из опасных населенных пунктов. Ведь в последнее время, несмотря на увеличение количества обстрелов, количество желающих эвакуироваться не возросло.