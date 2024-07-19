Россияне скинули ФАБ-1500 на Купянск: фото последствий
Фото: Олег Синегубов/telegram
ВС РФ в очередной раз ударили ФАБ-1500 по городу в Харьковской области. Обошлось без пострадавших, но есть разрушения.
Удар произошел в 22:06 18 июля, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В результате авиационного обстрела ФАБ-1500 поврежден частный дом, двухэтажное здание предприятия», — проинформировал он.
Также Синегубов сообщил, что под утро ракетный удар пришелся по Чугуеву, там пострадали девять человек, из них 14-летний ребенок. По Казачьей Лопани били из РСЗО, повреждены частные дома и автомобиль. В селе Ивашки Золочевской громады fpv-дрон уничтожил частный дом.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: купянск, новости Харькова, обстрелы, разрушения, руйнування, синєгубов, синегубов, ФАБ-1500;
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- • Дата публикации материала: 19 июля 2024 в 08:42;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ВС РФ в очередной раз ударили ФАБ-1500 по городу в Харьковской области. Обошлось без пострадавших, но есть разрушения".