Россияне скинули ФАБ-1500 на Купянск: фото последствий

ВС РФ в очередной раз ударили ФАБ-1500 по городу в Харьковской области. Обошлось без пострадавших, но есть разрушения.

Удар произошел в 22:06 18 июля, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате авиационного обстрела ФАБ-1500 поврежден частный дом, двухэтажное здание предприятия», — проинформировал он.

Также Синегубов сообщил, что под утро ракетный удар пришелся по Чугуеву, там пострадали девять человек, из них 14-летний ребенок. По Казачьей Лопани били из РСЗО, повреждены частные дома и автомобиль. В селе Ивашки Золочевской громады fpv-дрон уничтожил частный дом.