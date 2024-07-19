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Россияне скинули ФАБ-1500 на Купянск: фото последствий

Происшествия 08:42   19.07.2024
Оксана Горун
Россияне скинули ФАБ-1500 на Купянск: фото последствий Фото: Олег Синегубов/telegram

ВС РФ в очередной раз ударили ФАБ-1500 по городу в Харьковской области. Обошлось без пострадавших, но есть разрушения.

Удар произошел в 22:06 18 июля, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате авиационного обстрела ФАБ-1500 поврежден частный дом, двухэтажное здание предприятия», — проинформировал он.

прилет по Купянску 18.07.2024 2
Фото: Олег Синегубов/telegram

Также Синегубов сообщил, что под утро ракетный удар пришелся по Чугуеву, там пострадали девять человек, из них 14-летний ребенок. По Казачьей Лопани били из РСЗО, повреждены частные дома и автомобиль. В селе Ивашки Золочевской громады fpv-дрон уничтожил частный дом.

прилет по Купянску 18.07.2024 4
Фото: Олег Синегубов/telegram
прилет по Купянску 18.07.2024 5
Фото: Олег Синегубов/telegram
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 19 июля 2024 в 08:42;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ВС РФ в очередной раз ударили ФАБ-1500 по городу в Харьковской области. Обошлось без пострадавших, но есть разрушения".