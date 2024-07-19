Росіяни скинули ФАБ-1500 на Куп’янськ: фото наслідків

ЗС РФ вкотре вдарили ФАБ-1500 по місту в Харківській області. Обійшлося без постраждалих, але є руйнування.

Удар стався о 22:06 18 липня, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Внаслідок авіаційного обстрілу ФАБ-1500 пошкоджений приватний будинок, двоповерхову будівлю підприємства”, – поінформував він.

Також Синєгубов повідомив, що під ранок ракетний удар припав по Чугуєву, там постраждали дев’ятеро людей, з них 14-річна дитина. По Козачій Лопані били з РСЗВ, пошкоджені приватні будинки та автомобіль. У селі Івашки Золочівської громади fpv-дрон знищив приватний будинок.