Росіяни скинули ФАБ-1500 на Куп’янськ: фото наслідків
Фото: Олег Синєгубов/телеграм
ЗС РФ вкотре вдарили ФАБ-1500 по місту в Харківській області. Обійшлося без постраждалих, але є руйнування.
Удар стався о 22:06 18 липня, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Внаслідок авіаційного обстрілу ФАБ-1500 пошкоджений приватний будинок, двоповерхову будівлю підприємства”, – поінформував він.
Також Синєгубов повідомив, що під ранок ракетний удар припав по Чугуєву, там постраждали дев’ятеро людей, з них 14-річна дитина. По Козачій Лопані били з РСЗВ, пошкоджені приватні будинки та автомобіль. У селі Івашки Золочівської громади fpv-дрон знищив приватний будинок.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: куп'янск, новини Харкова, обстріли, руйнування, сінєгубов, ФАБ-1500;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2024 в 08:42;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ЗС РФ вкотре вдарили ФАБ-1500 по місту в Харківській області. Обійшлося без постраждалих, але є руйнування".