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По Чугуєву вдарили ракетами, кількість постраждалих зросла – прокуратура

Події 08:21   19.07.2024
Оксана Горун
По Чугуєву вдарили ракетами, кількість постраждалих зросла – прокуратура

Харківська обласна прокуратура повідомила, що вночі по Чугуєву вдарили дві ракети “Іскандер-М”.

За даними слідства, 19 липня близько 4:05 збройні сили рф завдали ракетні удари по центральній частині м. Чугуїв. Отримали поранення девʼять людей, серед них 14-річний хлопчик. Пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, автомобілі, магазини, адміністративні будівлі, офісні приміщення тощо. Попередньо, ворог завдав ударів по місту двома ракетами “Іскандер-М”, — поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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На місці документують наслідки російського воєнного злочину. Розпочали досудове розслідування.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2024 в 08:21;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура повідомила, що вночі по Чугуєву вдарили дві ракети “Іскандер-М”".