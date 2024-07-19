По Чугуєву вдарили ракетами, кількість постраждалих зросла – прокуратура

Харківська обласна прокуратура повідомила, що вночі по Чугуєву вдарили дві ракети “Іскандер-М”.

“За даними слідства, 19 липня близько 4:05 збройні сили рф завдали ракетні удари по центральній частині м. Чугуїв. Отримали поранення девʼять людей, серед них 14-річний хлопчик. Пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, автомобілі, магазини, адміністративні будівлі, офісні приміщення тощо. Попередньо, ворог завдав ударів по місту двома ракетами “Іскандер-М”, — поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

На місці документують наслідки російського воєнного злочину. Розпочали досудове розслідування.