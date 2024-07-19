Live
  • Пт 19.07.2024
  • Харків  +25°С
  • USD 41.42
  • EUR 45.26

Армія РФ вдарила по центру Чугуєва: семеро постраждалих – Синєгубов (фото)

Події 07:58   19.07.2024
Оксана Горун
Армія РФ вдарила по центру Чугуєва: семеро постраждалих – Синєгубов (фото) Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Вранці 19 липня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про “приліт” у Чугуєві. Там пошкоджені будинки та адміністративні будівлі.

Окупанти вдарили по центральній частині міста Чугуїв. Є пошкодження житлових будинків, об’єктів торгівлі, соціальної сфери та іншої цивільної інфраструктури. На цю хвилину сім поранених, серед яких хлопчик 14 років. Усі – в середньому та легкому станах. Стан хлопчика – стабільний“, – повідомив начальник ХОВА.

Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Потім він уточнив, що удар стався близько четвертої ранку. “Приліт” прийшовся по центру міста – по житловій забудові.

“Усі сім постраждалих – госпіталізовані з осколковими пораненнями, загрози життю немає”, – зазначив Синєгубов.

Було два влучання. Від першого згоріли дев’ять автомобілів, вилетіли вікна у багатоповерхівках, а також пошкоджені дах двоповерхівки та два магазини.

Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Читайте також: Не витримав аномальної спеки: що буде з найвідомішим термометром Харкова

“Внаслідок другого влучання пошкоджено адміністративні будівлі, скління недобудованої пʼятиповерхової будівлі, приватний будинок”, – перерахував начальник ХОВА.

На місці працюють рятувальники, медики та поліція.

Фото: Олег Синєгубов/телеграм
Фото: Олег Синєгубов/телеграм
Фото: Олег Синєгубов/телеграм
Автор: Оксана Горун
Популярно
Головні новини Харкова 19 липня: вночі ЗС РФ вдарили ракетами по Чугуєву
Головні новини Харкова 19 липня: вночі ЗС РФ вдарили ракетами по Чугуєву
19.07.2024, 08:25
По Чугуєву вдарили ракетами, кількість постраждалих зросла – прокуратура
По Чугуєву вдарили ракетами, кількість постраждалих зросла – прокуратура
19.07.2024, 08:21
Армія РФ вдарила по центру Чугуєва: семеро постраждалих – Синєгубов (фото)
Армія РФ вдарила по центру Чугуєва: семеро постраждалих – Синєгубов (фото)
19.07.2024, 07:58
Сьогодні 19 липня: яке свято та день в історії
Сьогодні 19 липня: яке свято та день в історії
19.07.2024, 06:00
Робота в Харкові й області: де готові платити 40 тисяч і 35 тисяч гривень
Робота в Харкові й області: де готові платити 40 тисяч і 35 тисяч гривень
18.07.2024, 15:58
У Синєгубова буде новий заступник із цифровізації – директор агродепартаменту
У Синєгубова буде новий заступник із цифровізації – директор агродепартаменту
18.07.2024, 21:32

Новини за темою:

08:21
По Чугуєву вдарили ракетами, кількість постраждалих зросла – прокуратура
07:58
Армія РФ вдарила по центру Чугуєва: семеро постраждалих – Синєгубов (фото)
22:26
Головні новини Харкова 17 липня: радикальні відключення світла, перейменування
08:31
Вночі росіяни вдарили КАБами по Харківщині – Синєгубов: є руйнування
08:14
Чим торгує Харківщина: дані статистики про експорт та імпорт

Ви читали новину: «Армія РФ вдарила по центру Чугуєва: семеро постраждалих – Синєгубов (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2024 в 07:58;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 19 липня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про “приліт” у Чугуєві. Там пошкоджені будинки та адміністративні будівлі".