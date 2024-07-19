Армія РФ вдарила по центру Чугуєва: семеро постраждалих – Синєгубов (фото)

Вранці 19 липня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про “приліт” у Чугуєві. Там пошкоджені будинки та адміністративні будівлі.

“Окупанти вдарили по центральній частині міста Чугуїв. Є пошкодження житлових будинків, об’єктів торгівлі, соціальної сфери та іншої цивільної інфраструктури. На цю хвилину сім поранених, серед яких хлопчик 14 років. Усі – в середньому та легкому станах. Стан хлопчика – стабільний“, – повідомив начальник ХОВА.

Потім він уточнив, що удар стався близько четвертої ранку. “Приліт” прийшовся по центру міста – по житловій забудові.

“Усі сім постраждалих – госпіталізовані з осколковими пораненнями, загрози життю немає”, – зазначив Синєгубов.

Було два влучання. Від першого згоріли дев’ять автомобілів, вилетіли вікна у багатоповерхівках, а також пошкоджені дах двоповерхівки та два магазини.

“Внаслідок другого влучання пошкоджено адміністративні будівлі, скління недобудованої пʼятиповерхової будівлі, приватний будинок”, – перерахував начальник ХОВА.

На місці працюють рятувальники, медики та поліція.