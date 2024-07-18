Не витримав аномальної спеки: що буде з найвідомішим термометром Харкова

Термометр на вулиці Сумській у центрі Харкова 18 липня вийшов з ладу через спеку. Це щонайменше другий такий за останні 13 років випадок, спричинений високими температурами.

«Він вийшов з ладу через спеку — вилетіли дві плати по електриці. Я не знаю, коли вони будуть відновлені, тому що поки незрозуміло, наскільки вони постраждали. Плануємо відновити роботу градусника до 23 числа», — прокоментував виданню „Суспільне Харків“ директор КП „Міськсвітло“ Олексій Куян.

За його словами, міський термометр страждає через аномальну спеку не вперше – був випадок, коли через високі температури лопався пластик.

Максимальна відмітка термометра — 45°, строк його експлуатації закінчився у 2021 році, каже директор “Міськсвітла”.

“Ми його ставили у 2011. З того часу ми підтримуємо його роботу, обслуговуємо. У 2021 році подавали інформацію про те, що треба робити капітальний ремонт, але почалася війна. Повністю градусник не будемо міняти, тому що йде війна, й у нас немає на це коштів. Будемо самі шукати якісь можливості підтримувати його роботу в тому вигляді, який є”, — зазначив Куян.