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Не витримав аномальної спеки: що буде з найвідомішим термометром Харкова

Суспільство 18:57   18.07.2024
Олена Нагорна
Не витримав аномальної спеки: що буде з найвідомішим термометром Харкова Фото: “Суспільне Харків”

Термометр на вулиці Сумській у центрі Харкова 18 липня вийшов з ладу через спеку. Це щонайменше другий такий за останні 13 років випадок, спричинений високими температурами.

«Він вийшов з ладу через спеку — вилетіли дві плати по електриці. Я не знаю, коли вони будуть відновлені, тому що поки незрозуміло, наскільки вони постраждали. Плануємо відновити роботу градусника до 23 числа», — прокоментував виданню „Суспільне Харків“ директор КП „Міськсвітло“ Олексій Куян.

За його словами, міський термометр страждає через аномальну спеку не вперше – був випадок, коли через високі температури лопався пластик.

Максимальна відмітка термометра — 45°, строк його експлуатації закінчився у 2021 році, каже директор “Міськсвітла”.

“Ми його ставили у 2011. З того часу ми підтримуємо його роботу, обслуговуємо. У 2021 році подавали інформацію про те, що треба робити капітальний ремонт, але почалася війна. Повністю градусник не будемо міняти, тому що йде війна, й у нас немає на це коштів. Будемо самі шукати якісь можливості підтримувати його роботу в тому вигляді, який є”, — зазначив Куян.

Читайте також: Через спеку зламався «Градусник» у центрі Харкова

Автор: Олена Нагорна
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Через спеку зламався «Градусник» у центрі Харкова

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2024 в 18:57;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Термометр на вулиці Сумській у центрі Харкова 18 липня вийшов з ладу через спеку. Це щонайменше другий такий за останні 13 років випадок, спричинений високими температурами".