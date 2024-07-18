Не выдержал аномальной жары: что будет с самым известным термометром Харькова
Термометр на улице Сумской в центре Харькова 18 июля вышел из строя из-за жары. Это как минимум второй такой за последние 13 лет случай, вызванный высокими температурами.
«Он вышел из строя из-за жары — вылетели две платы по электричеству. Я не знаю, когда они будут восстановлены, потому что пока непонятно, насколько они пострадали. Планируем восстановить работу градусника до 23 числа», — прокомментировал изданию „Суспільне Харків“ директор КП „Горсвет“ Алексей Куян.
По его словам, городской термометр страдает из-за аномальной жары не впервые — был случай, когда из-за высоких температур лопался пластик.
Максимальная отметка термометра — 45 градусов, срок его эксплуатации закончился в 2021 году, говорит директор «Горсвета».
«Мы его ставили в 2011 году. С тех пор мы поддерживаем его работу, обслуживаем. В 2021 году подавали информацию о том, что нужно делать капитальный ремонт, но началась война. Полностью градусник не будем менять, потому что идет война, и у нас нет на это средств. Будем сами искать какие-то возможности поддерживать его работу в том виде, который есть», — отметил Куян.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: градусник, жара, термометр, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 18 июля 2024 в 18:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Термометр на улице Сумской в центре Харькова 18 июля вышел из строя из-за жары. Это как минимум второй такой за последние 13 лет случай, вызванный высокими температурами.".