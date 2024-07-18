Из-за жары сломался «Градусник» в центре Харькова
Фото: Харьковский горсовет
Из-за жары вышло из строя оборудование питания городского термометра на станции метро «Исторический музей», сообщил Харьковский горсовет.
Поэтому не работает индикация температуры и часы.
Специалисты планируют отремонтировать объект до 23 июля.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: градусник, жара, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 18 июля 2024 в 13:58;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за жары вышло из строя оборудование питания городского термометра на станции метро «Исторический музей», сообщил Харьковский горсовет.".