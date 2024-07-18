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Из-за жары сломался «Градусник» в центре Харькова

Общество 13:58   18.07.2024
Оксана Якушко
Из-за жары сломался «Градусник» в центре Харькова Фото: Харьковский горсовет

Из-за жары вышло из строя оборудование питания городского термометра на станции метро «Исторический музей», сообщил Харьковский горсовет.

Поэтому не работает индикация температуры и часы.

Специалисты планируют отремонтировать объект до 23 июля.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 18 июля 2024 в 13:58;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за жары вышло из строя оборудование питания городского термометра на станции метро «Исторический музей», сообщил Харьковский горсовет.".