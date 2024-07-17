В Харькове увеличилось время отключений — Терехов об энергетике и жаре
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона прокомментировал ситуацию в городе в связи с жарой и усиленными отключениями света.
«В Харькове увеличилось время отключения энергоснабжения. Оно достигает где-то 6-12 часов по некоторым районам города Харькова. Поэтому будем работать над децентрализацией системы энергоснабжения», — сказал Терехов.
Он отметил, что жара в городе уже побила четыре рекорда за весь период метеонаблюдений, а среднесуточная температура воздуха достигает 36,2 градуса. При этом на данный момент в городе нет перебоев с водоснабжением, которые есть во многих населенных пунктах Украины, в том числе и в столице.
«Мы обеспечены водоснабжением. Все жилые дома подключены к водоснабжению. И работаем над тем, чтобы так и было. Этот процесс отлажен. Мы запитали критическую инфраструктуру города. У нас есть устойчивое водоснабжение. Но мы сейчас работаем над тем, чтобы децентрализовать систему энергоснабжения, потому что прекрасно понимаем, что дальше будет только труднее и нам нужно иметь собственное энергоснабжение», — подчеркнул мэр Харькова.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: відключення, вода, електрика, жара, отключения, терехов;
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- • Дата публикации материала: 17 июля 2024 в 09:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона прокомментировал ситуацию в городе в связи с жарой и усиленными отключениями света".