В Харькове увеличилось время отключений — Терехов об энергетике и жаре

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона прокомментировал ситуацию в городе в связи с жарой и усиленными отключениями света.

«В Харькове увеличилось время отключения энергоснабжения. Оно достигает где-то 6-12 часов по некоторым районам города Харькова. Поэтому будем работать над децентрализацией системы энергоснабжения», — сказал Терехов.

Он отметил, что жара в городе уже побила четыре рекорда за весь период метеонаблюдений, а среднесуточная температура воздуха достигает 36,2 градуса. При этом на данный момент в городе нет перебоев с водоснабжением, которые есть во многих населенных пунктах Украины, в том числе и в столице.

«Мы обеспечены водоснабжением. Все жилые дома подключены к водоснабжению. И работаем над тем, чтобы так и было. Этот процесс отлажен. Мы запитали критическую инфраструктуру города. У нас есть устойчивое водоснабжение. Но мы сейчас работаем над тем, чтобы децентрализовать систему энергоснабжения, потому что прекрасно понимаем, что дальше будет только труднее и нам нужно иметь собственное энергоснабжение», — подчеркнул мэр Харькова.