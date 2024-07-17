Света в Харькове не будет по 12 часов в сутки: ввели новый график отключений

В Харькове и области ввели дополнительные ограничения электроснабжения, сообщила пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».

«В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины из-за повреждений энергообъектов в результате вражеских обстрелов, а также из-за аномальных погодных условий введены дополнительные ограничения электроснабжения по всей стране, в том числе и в Харьковской области. Информируем об изменениях в графике почасовых отключений на ближайшие три дня с 17 по 19 июля», — сообщили энергетики.

Теперь график выглядит следующим образом.

То есть электроснабжение будут выключать по 12 часов в сутки, а гарантирован свет только по четыре часа, в остальные периоды, обозначенные желтым, возможны оперативные переключения (то есть отсутствие света вероятно, но не обязательно).

Узнать, к какой группе отключений относится ваша улица, можно по ссылке: https://t.me/kharkivenergy/332