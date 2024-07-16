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Аварийные отключения света сегодня применили на Харьковщине: причина

Общество 10:15   16.07.2024
Оксана Горун
Аварийные отключения света сегодня применили на Харьковщине: причина Фото: АО «Харьковоблэнерго»

АО «Харьковоблэнерго» сообщило, что 16 июля в Харьковской области, кроме почасовых графиков отключения света, будут действовать и аварийные.

«В связи с аномальной жарой в Харьковской области кроме почасовых применяются также графики аварийных отключений.  Дополнительные ограничения на электроэнергию распространяются на все районы Харьковщины», — проинформировала пресс-служба Харьковоблэнерго.

Энергетики попросили жителей Харьковщины разумно потреблять электричество и отнестись к происходящему с пониманием.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 июля 2024 в 10:15;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "АО «Харьковоблэнерго» сообщило, что 16 июля в Харьковской области, кроме почасовых графиков отключения света, будут действовать и аварийные".