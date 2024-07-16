Аварийные отключения света сегодня применили на Харьковщине: причина
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
АО «Харьковоблэнерго» сообщило, что 16 июля в Харьковской области, кроме почасовых графиков отключения света, будут действовать и аварийные.
«В связи с аномальной жарой в Харьковской области кроме почасовых применяются также графики аварийных отключений. Дополнительные ограничения на электроэнергию распространяются на все районы Харьковщины», — проинформировала пресс-служба Харьковоблэнерго.
Энергетики попросили жителей Харьковщины разумно потреблять электричество и отнестись к происходящему с пониманием.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: відключення, жара, новости Харькова, отключения, світло, свет;
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- • Дата публикации материала: 16 июля 2024 в 10:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "АО «Харьковоблэнерго» сообщило, что 16 июля в Харьковской области, кроме почасовых графиков отключения света, будут действовать и аварийные".