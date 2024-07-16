Аварийные отключения света сегодня применили на Харьковщине: причина

АО «Харьковоблэнерго» сообщило, что 16 июля в Харьковской области, кроме почасовых графиков отключения света, будут действовать и аварийные.

«В связи с аномальной жарой в Харьковской области кроме почасовых применяются также графики аварийных отключений. Дополнительные ограничения на электроэнергию распространяются на все районы Харьковщины», — проинформировала пресс-служба Харьковоблэнерго.

Энергетики попросили жителей Харьковщины разумно потреблять электричество и отнестись к происходящему с пониманием.