Аварійні відключення світла сьогодні застосували на Харківщині: причина
Фото: АТ “Харківобленерго”
АТ “Харківобленерго” повідомило, що 16 липня в Харківській області, окрім погодинних графіків відключення світла, діятимуть і аварійні.
“У зв’язку з аномальною спекою в Харківській області, крім погодинних, застосовуються також графіки аварійних відключень. Додаткові обмеження на електроенергію поширюються на всі райони Харківщини”, – проінформувала прес-служба Харківобленерго.
Енергетики попросили жителів Харківщини розумно споживати електрику та поставитися до того, що відбувається з розумінням.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2024 в 10:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "АТ “Харківобленерго” повідомило, що 16 липня в Харківській області, окрім погодинних графіків відключення світла, діятимуть і аварійні.".