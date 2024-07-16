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Аварійні відключення світла сьогодні застосували на Харківщині: причина

Суспільство 10:15   16.07.2024
Оксана Горун
Аварійні відключення світла сьогодні застосували на Харківщині: причина Фото: АТ “Харківобленерго”

АТ “Харківобленерго” повідомило, що 16 липня в Харківській області, окрім погодинних графіків відключення світла, діятимуть і аварійні.

“У зв’язку з аномальною спекою в Харківській області, крім погодинних, застосовуються також графіки аварійних відключень. Додаткові обмеження на електроенергію поширюються на всі райони Харківщини”, – проінформувала прес-служба Харківобленерго.

Енергетики попросили жителів Харківщини розумно споживати електрику та поставитися до того, що відбувається з розумінням.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2024 в 10:15;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "АТ “Харківобленерго” повідомило, що 16 липня в Харківській області, окрім погодинних графіків відключення світла, діятимуть і аварійні.".