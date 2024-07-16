Аварійні відключення світла сьогодні застосували на Харківщині: причина

АТ “Харківобленерго” повідомило, що 16 липня в Харківській області, окрім погодинних графіків відключення світла, діятимуть і аварійні.

“У зв’язку з аномальною спекою в Харківській області, крім погодинних, застосовуються також графіки аварійних відключень. Додаткові обмеження на електроенергію поширюються на всі райони Харківщини”, – проінформувала прес-служба Харківобленерго.

Енергетики попросили жителів Харківщини розумно споживати електрику та поставитися до того, що відбувається з розумінням.