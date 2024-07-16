Спека в Харкові: як уникнути зневоднення, порадили в МОЗ

Коли встановлюється тривала спека, це значно підвищує ризик заразитися кишковими інфекціями, нагадали медики.

“Влітку підвищується ризик зараження кишковими інфекціями. Вони можуть викликати блювання і діарею. Через це захворіла людина втрачає багато рідини, це називається зневодненням (дегідратація)”, — зазначила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Фахівці повідомили, що через зневоднення серцю доводиться працювати інтенсивніше, а судини мозку звужуються. У результаті погіршуються пам’ять, координація рухів та загальне самопочуття. У тяжких випадках можуть початися перебої в роботі серця та судоми. А сильна дегідратація може призвести до розвитку ниркової недостатності – з таким діагнозом люди потрапляють до лікарень, у тому числі – до інтенсивної терапії.

“Щоб уникнути зневоднення організму, важливо пити негазовану чисту воду (від літра на день). Зменшити кількість солодкої та смаженої жирної їжі”, – порадили медики.

Людям із хронічними захворюваннями у такі спекотні дні важливо чітко дотримуватись рекомендацій медиків. А якщо самопочуття погіршилося, одразу звертатися до лікаря.