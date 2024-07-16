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Спека в Харкові: як уникнути зневоднення, порадили в МОЗ

Суспільство 09:31   16.07.2024
Оксана Горун
Спека в Харкові: як уникнути зневоднення, порадили в МОЗ

Коли встановлюється тривала спека, це значно підвищує ризик заразитися кишковими інфекціями, нагадали медики.

“Влітку підвищується ризик зараження кишковими інфекціями. Вони можуть викликати блювання і діарею. Через це захворіла людина втрачає багато рідини, це називається зневодненням (дегідратація)”, — зазначила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Фахівці повідомили, що через зневоднення серцю доводиться працювати інтенсивніше, а судини мозку звужуються. У результаті погіршуються пам’ять, координація рухів та загальне самопочуття. У тяжких випадках можуть початися перебої в роботі серця та судоми. А сильна дегідратація може призвести до розвитку ниркової недостатності – з таким діагнозом люди потрапляють до лікарень, у тому числі – до інтенсивної терапії.

зневоднення симптоми

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“Щоб уникнути зневоднення організму, важливо пити негазовану чисту воду (від літра на день). Зменшити кількість солодкої та смаженої жирної їжі”, – порадили медики.

Людям із хронічними захворюваннями у такі спекотні дні важливо чітко дотримуватись рекомендацій медиків. А якщо самопочуття погіршилося, одразу звертатися до лікаря.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2024 в 09:31;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Коли встановлюється тривала спека, це значно підвищує ризик заразитися кишковими інфекціями, нагадали медики".