Спека у Харкові: коли прогнозують найважчий день тижня

Український гідрометцентр опублікував прогноз погоди на робочий тиждень у Харкові та області – до п’ятниці. Похолодання не передбачають.

Протягом найближчих п’яти днів у Харкові триватиме спека. Цього тижня, за прогнозами синоптиків, вона сягне 39º. Найспекотнішим, згідно з опублікованими даними, буде четвер, 18 липня.

Втім, у решту днів буде не набагато легше. Сьогодні, у понеділок, 15 липня, обіцяють вдень до 38°. 16 та 17 липня – до +36º, а у п’ятницю, 19 липня, буде до +35º.