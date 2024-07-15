Спека у Харкові: коли прогнозують найважчий день тижня
Український гідрометцентр опублікував прогноз погоди на робочий тиждень у Харкові та області – до п’ятниці. Похолодання не передбачають.
Протягом найближчих п’яти днів у Харкові триватиме спека. Цього тижня, за прогнозами синоптиків, вона сягне 39º. Найспекотнішим, згідно з опублікованими даними, буде четвер, 18 липня.
Втім, у решту днів буде не набагато легше. Сьогодні, у понеділок, 15 липня, обіцяють вдень до 38°. 16 та 17 липня – до +36º, а у п’ятницю, 19 липня, буде до +35º.
Читайте також: Коли в Україні ослабне спека: синоптикиня назвала дату
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: жара, новини Харкова, погода, прогноз, Укргидрометцентр;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Спека у Харкові: коли прогнозують найважчий день тижня»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2024 в 09:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Український гідрометцентр опублікував прогноз погоди на робочий тиждень у Харкові та області – до п’ятниці. Похолодання не передбачають".