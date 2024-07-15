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Спека у Харкові: коли прогнозують найважчий день тижня

Суспільство 09:51   15.07.2024
Оксана Горун
Спека у Харкові: коли прогнозують найважчий день тижня

Український гідрометцентр опублікував прогноз погоди на робочий тиждень у Харкові та області – до п’ятниці. Похолодання не передбачають.

Протягом найближчих п’яти днів у Харкові триватиме спека. Цього тижня, за прогнозами синоптиків, вона сягне 39º. Найспекотнішим, згідно з опублікованими даними, буде четвер, 18 липня.

Втім, у решту днів буде не набагато легше. Сьогодні, у понеділок, 15 липня, обіцяють вдень до 38°. 16 та 17 липня – до +36º, а у п’ятницю, 19 липня, буде до +35º.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2024 в 09:51;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Український гідрометцентр опублікував прогноз погоди на робочий тиждень у Харкові та області – до п’ятниці. Похолодання не передбачають".