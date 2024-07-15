Жара в Харькове: когда прогнозируют самый тяжелый день недели

Украинский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на рабочую неделю в Харькове и области — до пятницы. Похолодания не предвидят.

В течение ближайших пяти дней в Харькове будет продолжаться жара. На этой неделе, по прогнозам синоптиков, она достигнет 39º. Самым жарким, согласно опубликованным данным, будет четверг, 18 июля.

Впрочем, в остальные дни будет немногим легче. Сегодня, в понедельник, 15 июля, обещают днем до 38º. 16 и 17 июля — до +36º, а в пятницу, 19 июля, будет до +35º.