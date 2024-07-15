Жара в Харькове: когда прогнозируют самый тяжелый день недели
Украинский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на рабочую неделю в Харькове и области — до пятницы. Похолодания не предвидят.
В течение ближайших пяти дней в Харькове будет продолжаться жара. На этой неделе, по прогнозам синоптиков, она достигнет 39º. Самым жарким, согласно опубликованным данным, будет четверг, 18 июля.
Впрочем, в остальные дни будет немногим легче. Сегодня, в понедельник, 15 июля, обещают днем до 38º. 16 и 17 июля — до +36º, а в пятницу, 19 июля, будет до +35º.
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- • Дата публикации материала: 15 июля 2024 в 09:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на рабочую неделю в Харькове и области — до пятницы. Похолодания не предвидят".