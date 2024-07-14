Возможны грозы. Какой будет погода 15 июля в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 15 июля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
По области: Облачно.
Ночью без существенных осадков. 🌤
Днем местами небольшой кратковременный дождь. 🌧
Местами гроза.🌩
Ветер северный, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха 🌡ночью 17 — 22 º, днем 33 — 38 º.
По городу:
Облачно с прояснениями.⛅️
Ночью без существенных осадков, днем без осадков.
Ветер северный, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью 20 – 22º, днем 34 – 36º.
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- Категории: Погода, Украина, Харьков; Теги: гроза, дождь, погода, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 14 июля 2024 в 19:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 15 июля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".