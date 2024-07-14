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Возможны грозы. Какой будет погода 15 июля в Харькове и области

Погода 19:39   14.07.2024
Оксана Якушко
Возможны грозы. Какой будет погода 15 июля в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 15 июля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Облачно.
Ночью без существенных осадков. 🌤
Днем местами небольшой кратковременный дождь. 🌧
Местами гроза.🌩
Ветер северный, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха 🌡ночью 17 — 22 º, днем ​​33 — 38 º.

По городу:
Облачно с прояснениями.⛅️
Ночью без существенных осадков, днем ​​без осадков.
Ветер северный, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью 20 – 22º, днем ​​34 – 36º.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 14 июля 2024 в 19:39;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 15 июля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".