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Можливі грози. Якою буде погода 15 липня у Харкові та області

Погода 19:39   14.07.2024
Оксана Якушко
Можливі грози. Якою буде погода 15 липня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 15 липня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Мінлива хмарність.⛅️

Вночі без істотних опадів.🌤

Вдень місцями невеликий короткочасний дощ.🌧

Місцями гроза.🌩

Вітер північний⬇️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡вночі 17 – 22º, вдень 33 – 38º.

По місту: Мінлива хмарність.⛅️
Вночі без істотних опадів, вдень без опадів.☀️
Вітер північний⬇️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі 20 – 22º, вдень 34 – 36º.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2024 в 19:39;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 15 липня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".