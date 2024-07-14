Можливі грози. Якою буде погода 15 липня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 15 липня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Мінлива хмарність.⛅️

Вночі без істотних опадів.🌤

Вдень місцями невеликий короткочасний дощ.🌧

Місцями гроза.🌩

Вітер північний⬇️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡вночі 17 – 22º, вдень 33 – 38º.

По місту: Мінлива хмарність.⛅️

Вночі без істотних опадів, вдень без опадів.☀️

Вітер північний⬇️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі 20 – 22º, вдень 34 – 36º.