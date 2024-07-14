Можливі грози. Якою буде погода 15 липня у Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 15 липня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області: Мінлива хмарність.⛅️
Вночі без істотних опадів.🌤
Вдень місцями невеликий короткочасний дощ.🌧
Місцями гроза.🌩
Вітер північний⬇️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря 🌡вночі 17 – 22º, вдень 33 – 38º.
По місту: Мінлива хмарність.⛅️
Вночі без істотних опадів, вдень без опадів.☀️
Вітер північний⬇️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі 20 – 22º, вдень 34 – 36º.
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- Категорії: Погода, Україна, Харків; Теги: гроза, дождь, погода, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2024 в 19:39;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 15 липня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".