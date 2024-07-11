Коли чекати послаблення спеки в Україні: синоптикиня назвала дату

Поступове послаблення спеки можна очікувати із 20 липня, повідомила «обережний» прогноз синоптикиня Наталка Діденко.

«Спека поки, що триває, та ще й набирає обертів. Потужний антициклон стоїть вперто і блокує результативні візити атлантичної чи будь-якої іншої вологи та свіжості на територію Україну. Нагадую, що пікові дні спеки – з 13 по 16 липня», – зазначили синоптикиня.

За її даними, завтра на Харківщині впродовж дня температура повітря триматиметься у межах +31, +34 градуси.

Діденко додала, що надзвичайна спека триватиме найдовше на півдні України.