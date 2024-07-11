Коли чекати послаблення спеки в Україні: синоптикиня назвала дату
Поступове послаблення спеки можна очікувати із 20 липня, повідомила «обережний» прогноз синоптикиня Наталка Діденко.
«Спека поки, що триває, та ще й набирає обертів. Потужний антициклон стоїть вперто і блокує результативні візити атлантичної чи будь-якої іншої вологи та свіжості на територію Україну. Нагадую, що пікові дні спеки – з 13 по 16 липня», – зазначили синоптикиня.
За її даними, завтра на Харківщині впродовж дня температура повітря триматиметься у межах +31, +34 градуси.
Діденко додала, що надзвичайна спека триватиме найдовше на півдні України.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2024 в 16:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поступове послаблення спеки можна очікувати із 20 липня, повідомила «обережний» прогноз синоптикиня Наталка Діденко.".