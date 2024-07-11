Когда в Украине ослабнет жара: синоптик назвала дату

Постепенное ослабление жары можно ожидать с 20 июля, сообщила «осторожный» прогноз синоптик Наталья Диденко.

«Жара пока продолжается, да еще и набирает обороты. Мощный антициклон стоит упорно и блокирует результативные визиты атлантической или любой другой влаги и свежести на территории Украины. Напоминаю, что пиковые дни жары – с 13 по 16 июля», – отметили синоптик.

По ее данным, завтра в Харьковской области в течение дня температура воздуха будет держаться в пределах +31, +34 градуса.

Диденко добавила, что чрезвычайная жара продлится дольше всего на юге Украины.