Жара в Харькове установила очередной рекорд: было +35,8

В Харькове вчера, 10 июля, зафиксировали очередной температурный рекорд. Столбики термометров достигли +35,8 градуса.

Предыдущий максимум температуры в этот день был зафиксирован в 2002 году и составила она +35,5 градуса, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.

Напомним, в июле погода в Харькове уже дважды устанавливала рекорды. В частности, 3 июля столбики термометров достигли +35,5 градуса. А 2 июля максимальная температура воздуха составила 33,9 градуса тепла.