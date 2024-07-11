Жара в Харькове установила очередной рекорд: было +35,8
В Харькове вчера, 10 июля, зафиксировали очередной температурный рекорд. Столбики термометров достигли +35,8 градуса.
Предыдущий максимум температуры в этот день был зафиксирован в 2002 году и составила она +35,5 градуса, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.
Напомним, в июле погода в Харькове уже дважды устанавливала рекорды. В частности, 3 июля столбики термометров достигли +35,5 градуса. А 2 июля максимальная температура воздуха составила 33,9 градуса тепла.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: жара, погода, рекорд, установила, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Жара в Харькове установила очередной рекорд: было +35,8»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 июля 2024 в 12:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове вчера, 10 июля, зафиксировали очередной температурный рекорд. Столбики термометров достигли +35,8 градуса.".