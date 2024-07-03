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Жара в Харькове бьет температурные рекорды: данные синоптиков

Погода 14:10   03.07.2024
Виктория Яковенко
Жара в Харькове бьет температурные рекорды: данные синоптиков

В Харькове вчера, 2 июля, зафиксировали новый температурный рекорд – максимальная температура воздуха составила +33,9 градуса тепла.

Предыдущий максимум температуры в этот день фиксировали в 1991 году и составляла она +33 градусов, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 июля 2024 в 14:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове вчера, 2 июля, зафиксировали новый температурный рекорд – максимальная температура воздуха составила +33,9 градуса тепла.".