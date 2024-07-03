Жара в Харькове бьет температурные рекорды: данные синоптиков

В Харькове вчера, 2 июля, зафиксировали новый температурный рекорд – максимальная температура воздуха составила +33,9 градуса тепла.

Предыдущий максимум температуры в этот день фиксировали в 1991 году и составляла она +33 градусов, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.