Жара в Харькове бьет температурные рекорды: данные синоптиков
В Харькове вчера, 2 июля, зафиксировали новый температурный рекорд – максимальная температура воздуха составила +33,9 градуса тепла.
Предыдущий максимум температуры в этот день фиксировали в 1991 году и составляла она +33 градусов, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.
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- • Дата публикации материала: 3 июля 2024 в 14:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове вчера, 2 июля, зафиксировали новый температурный рекорд – максимальная температура воздуха составила +33,9 градуса тепла.".