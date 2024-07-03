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Спека у Харкові б’є температурні рекорди: дані синоптиків

Погода 14:10   03.07.2024
Вікторія Яковенко
Спека у Харкові б’є температурні рекорди: дані синоптиків

У Харкові вчора, 2 липня, зафіксували новий температурний рекорд – максимальна температура повітря становила +33,9 градуса тепла.

Попередній максимум температури цього дня фіксували у 1991 році і становила вона +33 градуси, повідомили у Регіональному центрі по гідрометеорології.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2024 в 14:10;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вчора, 2 липня, зафіксували новий температурний рекорд – максимальна температура повітря становила +33,9 градуса тепла.".