Спека у Харкові б’є температурні рекорди: дані синоптиків

У Харкові вчора, 2 липня, зафіксували новий температурний рекорд – максимальна температура повітря становила +33,9 градуса тепла.

Попередній максимум температури цього дня фіксували у 1991 році і становила вона +33 градуси, повідомили у Регіональному центрі по гідрометеорології.