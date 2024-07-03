Спека у Харкові б’є температурні рекорди: дані синоптиків
У Харкові вчора, 2 липня, зафіксували новий температурний рекорд – максимальна температура повітря становила +33,9 градуса тепла.
Попередній максимум температури цього дня фіксували у 1991 році і становила вона +33 градуси, повідомили у Регіональному центрі по гідрометеорології.
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- Категорії: Погода, Харків; Теги: градусы, жара, погода, синоптики, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2024 в 14:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вчора, 2 липня, зафіксували новий температурний рекорд – максимальна температура повітря становила +33,9 градуса тепла.".