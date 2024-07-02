Стовпчики термометрів доповзуть до +38: погода в Харкові та області на 3 липня
У середу, 3 липня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без опадів.
У Харкові вночі термометри показуватимуть від 19 до 21 градуса, вдень – 34 – 36, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.
По області вночі температура становитиме від 18 до 23 градусів, вдень – 33 – 38.
Вітер південно-східний – 5 – 10 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2024 в 21:32;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 3 липня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без опадів.".