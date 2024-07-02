Стовпчики термометрів доповзуть до +38: погода в Харкові та області на 3 липня

У середу, 3 липня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 19 до 21 градуса, вдень – 34 – 36, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 18 до 23 градусів, вдень – 33 – 38.

Вітер південно-східний – 5 – 10 м/с.