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Стовпчики термометрів доповзуть до +38: погода в Харкові та області на 3 липня

Суспільство 21:32   02.07.2024
Олена Нагорна
Стовпчики термометрів доповзуть до +38: погода в Харкові та області на 3 липня

У середу, 3 липня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 19 до 21 градуса, вдень – 34 – 36, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 18 до 23 градусів, вдень – 33 – 38.

Вітер південно-східний – 5 – 10 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2024 в 21:32;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 3 липня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без опадів.".