Ліси на Харківщині заборонили відвідувати через спеку

У зв’язку з надзвичайно сухою та спекотною погодою на території лісів Полтавської та Харківської областей переважає найвищий – 5 рівень пожежної небезпеки. Тож відвідувати їх – заборонено.

Про це повідомили у Слобожанському лісовому офісі. Зазначається, що у філіях офісу працює 40 рейдових бригад, які постійно контролюють пожежну ситуацію у лісах.

«Лісівники постійно проводять ряд профілактичних заходів, аби убезпечити ліс від вогню: прокладають мінералізовані смуги та розриви, перекривають позапланові дороги, підрізають гілки у хвойних молодняках, проводять роз’яснювальну роботу з населенням», – йдеться у повідомленні.

Однак, додали лісівники, 90% випадків лісових пожеж стається через людську недбалість.

Аби не допустити загорянь у лісах, слід дотримуватися наступних правил:

🔺 не розводити багаття у лісі та лісопосадках,

🔺 не заїжджати на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортними засобами,

🔺 не палити, не кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники, недопалки,

🔺 не залишати у лісі просочене мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я,

🔺 не випалювати траву та інші рослинні рештки на землях лісового фонду, сільськогосподарських угіддях, а також на інших земельних ділянках, що безпосередньо примикають до лісу.

Для безпечного відпочинку лісівники створили мережу рекреаційних пунктів, де можна комфортно відпочити, без шкоди для лісу