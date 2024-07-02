Ліси на Харківщині заборонили відвідувати через спеку
У зв’язку з надзвичайно сухою та спекотною погодою на території лісів Полтавської та Харківської областей переважає найвищий – 5 рівень пожежної небезпеки. Тож відвідувати їх – заборонено.
Про це повідомили у Слобожанському лісовому офісі. Зазначається, що у філіях офісу працює 40 рейдових бригад, які постійно контролюють пожежну ситуацію у лісах.
«Лісівники постійно проводять ряд профілактичних заходів, аби убезпечити ліс від вогню: прокладають мінералізовані смуги та розриви, перекривають позапланові дороги, підрізають гілки у хвойних молодняках, проводять роз’яснювальну роботу з населенням», – йдеться у повідомленні.
Однак, додали лісівники, 90% випадків лісових пожеж стається через людську недбалість.
Аби не допустити загорянь у лісах, слід дотримуватися наступних правил:
🔺 не розводити багаття у лісі та лісопосадках,
🔺 не заїжджати на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортними засобами,
🔺 не палити, не кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники, недопалки,
🔺 не залишати у лісі просочене мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я,
🔺 не випалювати траву та інші рослинні рештки на землях лісового фонду, сільськогосподарських угіддях, а також на інших земельних ділянках, що безпосередньо примикають до лісу.
Для безпечного відпочинку лісівники створили мережу рекреаційних пунктів, де можна комфортно відпочити, без шкоди для лісу
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2024 в 12:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зв’язку з надзвичайно сухою та спекотною погодою на території лісів Полтавської та Харківської областей переважає найвищий – 5 рівень пожежної небезпеки. Тож відвідувати їх – заборонено.".