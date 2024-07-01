До +36, місцями грози: прогноз погоди в Харкові та області на 2 липня

У вівторок, 2 липня, на Харківщині без істотних опадів. Вдень по області місцями грози.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 18 до 20 градусів, удень – 32 – 34, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 17 до 22 градусів, вдень – 31 – 36.

Вітер південно-східний – 5 – 10 м/с.