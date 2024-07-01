Live
  • Пн 01.07.2024
  • Харків  +25°С
  • USD 40.45
  • EUR 43.27

До +36, місцями грози: прогноз погоди в Харкові та області на 2 липня

Суспільство 20:38   01.07.2024
Олена Нагорна
До +36, місцями грози: прогноз погоди в Харкові та області на 2 липня Фото: Василь Голосний

У вівторок, 2 липня, на Харківщині без істотних опадів. Вдень по області місцями грози.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 18 до 20 градусів, удень – 32 – 34, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 17 до 22 градусів, вдень – 31 – 36.

Вітер південно-східний – 5 – 10 м/с.

Читайте також: Місяць контрастів: харківські синоптики розповіли, чим дивував червень

Автор: Олена Нагорна
Популярно
У Харкові вибухи, раніше попереджали про атаку КАБами
У Харкові вибухи, раніше попереджали про атаку КАБами
01.07.2024, 16:17
До +36, місцями грози: прогноз погоди в Харкові та області на 2 липня
До +36, місцями грози: прогноз погоди в Харкові та області на 2 липня
01.07.2024, 20:38
Чугуїв на Харківщині взимку буде з теплом: прийшло енергообладнання (відео)
Чугуїв на Харківщині взимку буде з теплом: прийшло енергообладнання (відео)
01.07.2024, 20:11
Удар по Новій пошті в Харкові: у компанії назвали кількість знищених посилок
Удар по Новій пошті в Харкові: у компанії назвали кількість знищених посилок
01.07.2024, 19:25
Вісьмох людей за два місяці ошукав 30-річний шахрай у Харкові
Вісьмох людей за два місяці ошукав 30-річний шахрай у Харкові
01.07.2024, 17:56
Мобілізація студентів: як отримати відстрочку
Мобілізація студентів: як отримати відстрочку
30.06.2024, 15:27

Новини за темою:

12:39
Гроза, сильний вітер і злива: у Харкові вирує негода (відео)
06:59
Синоптики попередили про небезпечну погоду в Харкові сьогодні
20:20
Гроза буде вночі в Харкові – гідрометцентр
22:02
Спекотно і гроза. Якою буде погода 23 червня у Харкові та області
15:25
Вируватиме гроза. Завтра на Харківщині небезпечна погода

Ви читали новину: «До +36, місцями грози: прогноз погоди в Харкові та області на 2 липня»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2024 в 20:38;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 2 липня, на Харківщині без істотних опадів. Вдень по області місцями грози.".