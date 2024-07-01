До +36, місцями грози: прогноз погоди в Харкові та області на 2 липня
Фото: Василь Голосний
У вівторок, 2 липня, на Харківщині без істотних опадів. Вдень по області місцями грози.
У Харкові вночі термометри показуватимуть від 18 до 20 градусів, удень – 32 – 34, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.
По області вночі температура становитиме від 17 до 22 градусів, вдень – 31 – 36.
Вітер південно-східний – 5 – 10 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2024 в 20:38;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 2 липня, на Харківщині без істотних опадів. Вдень по області місцями грози.".