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До +36, местами грозы: прогноз погоды в Харькове и области на 2 июля

Общество 20:38   01.07.2024
Елена Нагорная
До +36, местами грозы: прогноз погоды в Харькове и области на 2 июля Фото: Василий Голосный

Во вторник, 2 июля, на Харьковщине — без существенных осадков. По области днем местами грозы.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 18 до 20 градусов, днем — 32 — 34, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 17 до 22 градусов, днем — 31 — 36.

Ветер юго-восточный — 5 — 10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 июля 2024 в 20:38;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 2 июля, на Харьковщине — без существенных осадков. По области днем местами грозы.".