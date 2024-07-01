До +36, местами грозы: прогноз погоды в Харькове и области на 2 июля

Во вторник, 2 июля, на Харьковщине — без существенных осадков. По области днем местами грозы.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 18 до 20 градусов, днем — 32 — 34, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 17 до 22 градусов, днем — 31 — 36.

Ветер юго-восточный — 5 — 10 м/с.