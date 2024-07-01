До +36, местами грозы: прогноз погоды в Харькове и области на 2 июля
Фото: Василий Голосный
Во вторник, 2 июля, на Харьковщине — без существенных осадков. По области днем местами грозы.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 18 до 20 градусов, днем — 32 — 34, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
По области ночью температура составит от 17 до 22 градусов, днем — 31 — 36.
Ветер юго-восточный — 5 — 10 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гроза, жара, июль, погода, прогноз, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 1 июля 2024 в 20:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 2 июля, на Харьковщине — без существенных осадков. По области днем местами грозы.".