Месяц контрастов: харьковские синоптики рассказали, чем удивлял июнь
Погоду в июне в Харькове и области в Региональном центре по гидрометеорологии называют контрастной. В первой половине месяца было сухо и жарко, во второй — ливни, град и шквалы.
Поэтому, констатируют синоптики, жаркая и засушливая половина месяца была преимущественно малоблагоприятной для роста и развития сельскохозяйственных культур. Запасы влаги в метровом слое почвы оценивались как неудовлетворительные.
Когда стало прохладнее и начались дожди, условия для дальнейшей вегетации и формирования урожая поздних культур (подсолнечника, кукурузы, сои и других) значительно улучшились.
На конец месяца засуха наблюдалась только в северо-восточной части области, но условия для уборки урожая и полевых работ были удовлетворительными.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: июнь, погода, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 1 июля 2024 в 18:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Погоду в июне в Харькове и области в Региональном центре по гидрометеорологии называют контрастной. В первой половине месяца было сухо и жарко, во второй — ливни, град и шквалы".