Месяц контрастов: харьковские синоптики рассказали, чем удивлял июнь

Погоду в июне в Харькове и области в Региональном центре по гидрометеорологии называют контрастной. В первой половине месяца было сухо и жарко, во второй — ливни, град и шквалы.

Поэтому, констатируют синоптики, жаркая и засушливая половина месяца была преимущественно малоблагоприятной для роста и развития сельскохозяйственных культур. Запасы влаги в метровом слое почвы оценивались как неудовлетворительные.

Когда стало прохладнее и начались дожди, условия для дальнейшей вегетации и формирования урожая поздних культур (подсолнечника, кукурузы, сои и других) значительно улучшились.

На конец месяца засуха наблюдалась только в северо-восточной части области, но условия для уборки урожая и полевых работ были удовлетворительными.