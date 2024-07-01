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Месяц контрастов: харьковские синоптики рассказали, чем удивлял июнь

Общество 18:21   01.07.2024
Елена Нагорная
Месяц контрастов: харьковские синоптики рассказали, чем удивлял июнь

Погоду в июне в Харькове и области в Региональном центре по гидрометеорологии называют контрастной. В первой половине месяца было сухо и жарко, во второй — ливни, град и шквалы.

Поэтому, констатируют синоптики, жаркая и засушливая половина месяца была преимущественно малоблагоприятной для роста и развития сельскохозяйственных культур. Запасы влаги в метровом слое почвы оценивались как неудовлетворительные.

Когда стало прохладнее и начались дожди, условия для дальнейшей вегетации и формирования урожая поздних культур (подсолнечника, кукурузы, сои и других) значительно улучшились.

На конец месяца засуха наблюдалась только в северо-восточной части области, но условия для уборки урожая и полевых работ были удовлетворительными.

Читайте также: Что будет с урожаем: засуха царила на Харьковщине в первой декаде июня

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 июля 2024 в 18:21;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Погоду в июне в Харькове и области в Региональном центре по гидрометеорологии называют контрастной. В первой половине месяца было сухо и жарко, во второй — ливни, град и шквалы".