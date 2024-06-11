Что будет с урожаем: засуха царила на Харьковщине в первой декаде июня
В первой декаде июня на Харьковщине усиливалась засуха. Условия для всех сельскохозяйственных культур ухудшались — растения страдали от недостатка влаги и высоких температур воздуха и почвы.
Об этом пишет Региональный центр по гидрометеорологии.
Эффективные осадки (22 — 27 мм) были только в центральный и юго-западной частях региона, там влагозапасы пахотного слоя почвы несколько пополнились. На остальной территории происходило интенсивное снижение таких запасов во всех слоях почвы.
Из-за жары сельскохозяйственные культуры развивались с опережением средних сроков. У озимой пшеницы на большинстве площадей отмечалась молочная спелость зерна. У ярового ячменя началось колошение, горох находился в фазах цветения и формирования бобов, у кукурузы продолжалось листообразование.
Несмотря на все эти условия, состояние посевов характеризуют как удовлетворительное.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дожди, засуха, осадки, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2024 в 22:40;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В первой декаде июня на Харьковщине усиливалась засуха. Условия для всех сельскохозяйственных культур ухудшались — растения страдали от недостатка влаги и высоких температур воздуха и почвы".