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Что будет с урожаем: засуха царила на Харьковщине в первой декаде июня

Общество 22:40   11.06.2024
Елена Нагорная
Что будет с урожаем: засуха царила на Харьковщине в первой декаде июня

В первой декаде июня на Харьковщине усиливалась засуха. Условия для всех сельскохозяйственных культур ухудшались — растения страдали от недостатка влаги и высоких температур воздуха и почвы.

Об этом пишет Региональный центр по гидрометеорологии.

Эффективные осадки (22 — 27 мм) были только в центральный и юго-западной частях региона, там влагозапасы пахотного слоя почвы несколько пополнились. На остальной территории происходило интенсивное снижение таких запасов во всех слоях почвы.

Из-за жары сельскохозяйственные культуры развивались с опережением средних сроков. У озимой пшеницы на большинстве площадей отмечалась молочная спелость зерна. У ярового ячменя началось колошение, горох находился в фазах цветения и формирования бобов, у кукурузы продолжалось листообразование.

Несмотря на все эти условия, состояние посевов характеризуют как удовлетворительное.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 июня 2024 в 22:40;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В первой декаде июня на Харьковщине усиливалась засуха. Условия для всех сельскохозяйственных культур ухудшались — растения страдали от недостатка влаги и высоких температур воздуха и почвы".