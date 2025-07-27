На півночі від Харкова просунулися окупанти – карта Deep State
Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр
Автори проєкту Deep State оновили карту бойових дій у Харківській області.
Згідно з оновленими даними, росіяни захопили нові території на півночі від Вовчанських хуторів.
Нагадаємо, 26 липня Генштаб ЗСУ поінформували, що ворог атакував кордон на півночі від Харкова. Зокрема, у ГШ повідомили, що ворог намагався атакувати в напрямку Козачої Лопані та Кудіївки – це село неподалік колишнього пункту пропуску на держкордоні – Гоптівки.
Читайте також: Харків атакують російські БпЛА: “приліт” по підприємству в Київському районі
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: Deep State, бои, карты, фронт, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На півночі від Харкова просунулися окупанти – карта Deep State»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2025 в 07:09;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Автори проєкту Deep State оновили карту бойових дій у Харківській області.".