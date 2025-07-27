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На півночі від Харкова просунулися окупанти – карта Deep State

Україна 07:09   27.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
На півночі від Харкова просунулися окупанти – карта Deep State Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр

Автори проєкту Deep State оновили карту бойових дій у Харківській області.

Згідно з оновленими даними, росіяни захопили нові території на півночі від Вовчанських хуторів.

Нагадаємо, 26 липня Генштаб ЗСУ поінформували, що ворог атакував кордон на півночі від Харкова. Зокрема, у ГШ повідомили, що ворог намагався атакувати в напрямку Козачої Лопані та Кудіївки – це село неподалік колишнього пункту пропуску на держкордоні – Гоптівки.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2025 в 07:09;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Автори проєкту Deep State оновили карту бойових дій у Харківській області.".