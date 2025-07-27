На півночі від Харкова просунулися окупанти – карта Deep State

Автори проєкту Deep State оновили карту бойових дій у Харківській області.

Згідно з оновленими даними, росіяни захопили нові території на півночі від Вовчанських хуторів.

Нагадаємо, 26 липня Генштаб ЗСУ поінформували, що ворог атакував кордон на півночі від Харкова. Зокрема, у ГШ повідомили, що ворог намагався атакувати в напрямку Козачої Лопані та Кудіївки – це село неподалік колишнього пункту пропуску на держкордоні – Гоптівки.