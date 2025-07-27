Харків атакують російські БпЛА: “приліт” по підприємству в Київському районі

Харків із 23:39 26 липня – під черговою атакою російських “шахедів”. У місті пролунала серія вибухів.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про атаку на цивільне підприємство в Київському районі, що не працює. У місті триває повітряна тривога.

Голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов також повідомив про “приліт” по території громади.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що удари в Харкові – по Київському району.