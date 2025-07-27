Харків атакують російські БпЛА: “приліт” по підприємству в Київському районі
Фото: Anton Petrus
Харків із 23:39 26 липня – під черговою атакою російських “шахедів”. У місті пролунала серія вибухів.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про атаку на цивільне підприємство в Київському районі, що не працює. У місті триває повітряна тривога.
Голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов також повідомив про “приліт” по території громади.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що удари в Харкові – по Київському району.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2025 в 00:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків із 23:39 26 липня – під черговою атакою російських “шахедів”. У місті пролунала серія вибухів".