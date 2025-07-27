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Харків атакують російські БпЛА: “приліт” по підприємству в Київському районі

Події 00:00   27.07.2025
Оксана Горун
Харків атакують російські БпЛА: “приліт” по підприємству в Київському районі Фото: Anton Petrus

Харків із 23:39 26 липня – під черговою атакою російських “шахедів”. У місті пролунала серія вибухів.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про атаку на цивільне підприємство в Київському районі, що не працює. У місті триває повітряна тривога.

Голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов також повідомив про “приліт” по території громади.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що удари в Харкові – по Київському району.

Читайте також: Вибух пролунав у Харкові: атакував БпЛА

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2025 в 00:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків із 23:39 26 липня – під черговою атакою російських “шахедів”. У місті пролунала серія вибухів".