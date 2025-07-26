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Вибух пролунав у Харкові: атакував БпЛА

Події 23:51   26.07.2025
Оксана Горун
Вибух пролунав у Харкові: атакував БпЛА

У Харкові близько 23:39 пролунав вибух, перед цим Повітряні сили ЗСУ інформували про рух групи БпЛА на місто.

Доповнено о 23:51. Удар припав по цивільному підприємству в Київському районі, яке вже кілька років не працює, повідомив міський голова Ігор Терехов.

“Місто під масованою атакою дронів. Будьте обережні!” – попередив він.

Доповнено о 23:49. Загроза для Харкова зберігається, – попередив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що атакують Київський район.

Нагадаємо, увечері 25 липня Харків атакували щонайменше чотири БпЛА “Черника”. О 19:45 безпілотник ударив по центру, Київському району. Був пошкоджений багатоквартирний будинок. Постраждав 57-річний чоловік. О 20:38 був другий БпЛА — «приліт» зафіксували поряд із першим місцем влучання. Третій – о 22:07 вибухнув у повітрі над центром. Четвертий безпілотник вдарив по Шевченківському району о 23:32.

Після опівночі 26 липня по Київському району Харкова армія РФ вдарила чотирма КАБами. Було атаковане цивільне підприємство, яке вже кілька років не працює. Відомо про двох постраждалих.

О 01:30 та 02:10 було два удари по Київському району Харкова балістичними ракетами.

Атака БпЛА “Шахед” розпочалася о 02:30 і тривала близько пів годиниВранці в місті продовжували гасити сім пожеж.

Автор: Оксана Горун
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Ви читали новину: «Вибух пролунав у Харкові: атакував БпЛА»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2025 в 23:51;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові близько 23:39 пролунав вибух, перед цим Повітряні сили ЗСУ інформували про рух групи БпЛА на місто".