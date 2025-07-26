По Київському району Харкова б’ють БпЛА «Шахед»
Військові РФ у ніч проти 26 липня продовжують повітряні атаки на Харків. З 02:30 по місту б’ють БпЛА “Шахед”.
Доповнено о 02:50. Чергові удари зафіксували в Київському районі Харкова.
02:43. “Шахеди” атакують Харків! Під ударом Київський район міста”, – пише мер Ігор Терехов.
“Харків під атакою ворожих БпЛА. Пролунали вибухи. Інформація про постраждалих та наслідки влучання уточнюється”, – також інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Попередньо, зафіксовано чотири «прильоти» БпЛА по Київському району Харкова.
Нагадаємо, увечері 25 липня Харків атакували щонайменше чотири БпЛА “Черника”. О 19:45 безпілотник ударив по центру, Київському району. Був пошкоджений багатоквартирний будинок. Постраждав 57-річний чоловік. О 20:38 був другий БпЛА — «приліт» зафіксували поряд із першим місцем влучання. Третій – о 22:07 вибухнув у повітрі над центром. Четвертий безпілотник вдарив по Шевченківському району о 23:32.
Після опівночі 26 липня по Київському району Харкова армія РФ вдарила чотирма КАБами. Було атаковане цивільне підприємство, яке вже кілька років не працює. Відомо про двох постраждалих.
О 01:30 та 02:10 було два удари по Київському району Харкова балістичними ракетами.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, атака БпЛА, новини Харкова, Олег Синегубов, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2025 в 02:50;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військові РФ у ніч проти 26 липня продовжують повітряні атаки на Харків. З 02:30 по місту б’ють БпЛА “Шахед”.".