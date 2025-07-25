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У центрі Харкова – «приліт» БпЛА «Черника»: поруч будинки та медзаклад

Події 19:58   25.07.2025
Олена Нагорна
У центрі Харкова – «приліт» БпЛА «Черника»: поруч будинки та медзаклад

БпЛА «Черника» вдарив по центральній частині Харкова в Київському районі, повідомив о 19:45 мер Ігор Терехов.

“Навколо житлова забудова. Наслідки уточнюємо”, – додав він.

За уточненою інформацією, БпЛА влетів у дорогу, поряд – житлові будинки та медичний заклад.

Багатоквартирний будинок пошкоджений внаслідок “прильоту”. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, об 11:30 25 липня по Харкову вдарили два КАБи, один із них – по лікарні в Індустріальному районі, обваливши частково верхній поверх. У будівлі перебувало близько сорока людей: медики та пацієнти. Спочатку трьом із них не могли додзвонитися, тож припускали, що вони можуть бути під завалами. Але минулося, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов: усі вийшли на зв’язок. Внаслідок удару постраждали 17 людей, серед них – 12-річна дівчинка. В основному обійшлося легкими пораненнями та гострою реакцією на стрес. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що вибухом також зачепило дев’ять приватних будинків та дві машини. За даними керівника облпрокуратури Аміла Омарова, для удару по Харкову супротивник застосував бомби УМПБ-5. Це нова зброя, влучання якої 24 липня зафіксували вперше – по Шевченківському району. Відрізняється новий КАБ від попередніх більшою руйнівною силою.

Читайте також: Наземні атаки та удар КАБами по Харкову — зведення Генштабу ЗСУ

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2025 в 19:58;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "БпЛА «Черника» вдарив по центральній частині Харкова в Київському районі, повідомив о 19:45 мер Ігор Терехов.".