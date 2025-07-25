По Харкову вдарили дві авіабомби: дві людини можуть бути під завалами (фото)

Вдень 25 липня по Харкову прилетіли такі ж КАБи, як напередодні – нові російські УМПБ-5, поінформував головний прокурор області Аміл Омаров. Наслідки удару показав начальник ХОВА.

Доповнено о 14:30. На момент влучання КАБу в лікарню в Харкові там перебували 25 медпрацівників та 13 пацієнтів, повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

“Пошкоджено медичний заклад, приватний будинок та дві автівки, від вибухової хвилі вибито більше 120 вікон”, – навели дані поліціянти.

Доповнено о 14:26. До 14 зросла кількість постраждалих від удару КАБами по Харкову. Під завалами лікарні можуть бути ще люди, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Співробітники ДСНС врятували 4 людей із пошкодженої будівлі медзакладу. Ще встановлюється місцезнаходження 2 людей. Внаслідок обстрілу частково зруйновано третій поверх і дах будівлі, пошкоджено приватний будинок і 2 автомобілі. Аварійно-рятувальна операція триває”, – написав він.

Доповнено о 14:18. ГУ ДСНС України опублікувало відео рятувальної операції на місці “прильоту” по харківській лікарні 25 липня.

Доповнено о 13.50. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що трьох людей, які мали перебувати в лікарні, не можуть знайти. Ймовірно, що люди можуть бути під завалами.

Фото з місця прильоту опублікував начальник ХОВА Олег Синєгубов.

13:43. “Сьогодні близько пів дванадцятої місто зазнало повітряних ударів двома керованими авіаційними бомбами. Перше місце влучання – це медичний заклад, що працював, в якому перебували пацієнти та медичний персонал. На жаль, маємо вісім осіб, які постраждали, стан їхній середній. Знову ж таки, сьогодні було використання керованих авіаційних бомб УМПБ-5, як і вчора, по цивільному населенню, по цивільному об’єкту, по об’єкту соціальної інфраструктури. Використовувалися літаки Су-34 з Бєлгородської області. Наразі огляд місця події триває, вилучаються уламки, фіксуються наслідки”, – повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Аміл Омаров на місці “прильоту”.

Нагадаємо, об 11:24 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що КАБ летить у бік Харкова. Близько 11:28 пролунав вибух. Мер міста поінформував про «приліт» в Індустріальному районі. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про 12 постраждалих, чотирьох госпіталізували.

Вчора, 24 липня, Харків уперше за місяць опинився вднь під ударом російських КАБів . Прилетіло по центру міста.