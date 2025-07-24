Новини Харкова – головне за 24 липня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:30
З полону повернулися захисники Харківщини й останній прикордонник Зміїного
Вночі 23 липня завершився дев’ятий етап великого обміну, про який делегації України та РФ домовилися в Стамбулі. Загалом у рамках цих домовленостей звільнили вже понад тисячу українських воїнів.
“На рідну землю повернуто українців, що воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському, Чернігівському напрямках”, – поінформував Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Обміняли захисників, які мали поранення та хвороби. Серед звільнених – військовослужбовці ЗСУ, прикордонники, нацгвардійці та поліціянти.
07:08
Вночі над Харківською областю літали “шахеди”
За ніч і ранок повітряну тривогу в Харкові оголошували тричі. О 00:42 місто попередили про загрозу БпЛА типу “Шахед”.
За повідомленнями моніторингових каналів, біля кордонів регіону ударні безпілотники з’явилися близько опівночі. Після оголошення тривоги в окремих районах міста чули роботу ППО. Була інформація про БпЛА в передмісті – як ударних, так і розвідувальних, проте над територією міста їх не фіксували. О 02:15 пролунав відбій.
Проте тривогу відновлювали ще двічі: з 04:14 до 05:45 – знову через загрозу “шахедів”.
І з 06:24 до 06:46 – цього разу через балістику з Криму.
Станом на 07:08 тривоги в Харкові та області немає.
Читайте також: Сьогодні 24 липня: яке свято та день в історії
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Новини Харкова – головне за 24 липня: як минула ніч»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2025 в 07:30;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".