Новини Харкова – головне за 24 липня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:30

З полону повернулися захисники Харківщини й останній прикордонник Зміїного

Вночі 23 липня завершився дев’ятий етап великого обміну, про який делегації України та РФ домовилися в Стамбулі. Загалом у рамках цих домовленостей звільнили вже понад тисячу українських воїнів.

“На рідну землю повернуто українців, що воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському, Чернігівському напрямках”, – поінформував Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Обміняли захисників, які мали поранення та хвороби. Серед звільнених – військовослужбовці ЗСУ, прикордонники, нацгвардійці та поліціянти.

07:08

Вночі над Харківською областю літали “шахеди”

За ніч і ранок повітряну тривогу в Харкові оголошували тричі. О 00:42 місто попередили про загрозу БпЛА типу “Шахед”.

За повідомленнями моніторингових каналів, біля кордонів регіону ударні безпілотники з’явилися близько опівночі. Після оголошення тривоги в окремих районах міста чули роботу ППО. Була інформація про БпЛА в передмісті – як ударних, так і розвідувальних, проте над територією міста їх не фіксували. О 02:15 пролунав відбій.

Проте тривогу відновлювали ще двічі: з 04:14 до 05:45 – знову через загрозу “шахедів”.

І з 06:24 до 06:46 – цього разу через балістику з Криму.

Станом на 07:08 тривоги в Харкові та області немає.