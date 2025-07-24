Майже два десятки атак на Харківщині було за добу – Генштаб

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 24 липня поінформував про 10 боїв на Південно-Слобожанському напрямку та дев’ять – на Куп’янському.

“На Південно-Слобожанському напрямку ворог 10 разів марно намагався просунутися в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Дворічна та в напрямку Петро-Іванівки. На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Степової Новоселівки, Борівської Андріївки, Голубівки, Загризового, Новоплатонівки“, – перелічили в Генштабі.

Загалом на фронті за добу було 172 бої. З них на сусідньому з Харківщиною Лиманському напрямку – 28.

Сили оборони уразили 12 районів зосередження окупантів та їхньої техніки, а також один пункт управління та три засоби артилерії.

Генштаб поновив дані про втрати ворога.