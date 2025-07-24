Почти два десятка атак на Харьковщине было за сутки — Генштаб

Генштаб ВСУ в утренней сводке 24 июля проинформировал о 10 боях на Южно-Слобожанском направлении и девяти — на Купянском.

«На Южно-Слобожанском направлении враг 10 раз тщетно пытался продвинуться в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Двуречная и в направлении Петро-Ивановки. На Купянском направлении вчера произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Степовой Новоселовки, Боровской Андреевки, Голубовки, Загрызово, Новоплатоновки», — перечислили в Генштабе.

В целом на фронте за сутки было 172 боя. Из них на соседнем с Харьковщиной Лиманском направлении — 28.

Силы обороны поразили 12 районов сосредоточения оккупантов и их техники, а также один пункт управления и три средства артиллерии.

Генштаб обновил данные о потерях врага.