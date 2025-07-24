Почти два десятка атак на Харьковщине было за сутки — Генштаб
Генштаб ВСУ в утренней сводке 24 июля проинформировал о 10 боях на Южно-Слобожанском направлении и девяти — на Купянском.
«На Южно-Слобожанском направлении враг 10 раз тщетно пытался продвинуться в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Двуречная и в направлении Петро-Ивановки. На Купянском направлении вчера произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Степовой Новоселовки, Боровской Андреевки, Голубовки, Загрызово, Новоплатоновки», — перечислили в Генштабе.
В целом на фронте за сутки было 172 боя. Из них на соседнем с Харьковщиной Лиманском направлении — 28.
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Силы обороны поразили 12 районов сосредоточения оккупантов и их техники, а также один пункт управления и три средства артиллерии.
Генштаб обновил данные о потерях врага.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, наступ, наступление, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 24 июля 2025 в 08:13;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 24 июля проинформировал о 10 боях на Южно-Слобожанском направлении и девяти — на Купянском".