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Почти два десятка атак на Харьковщине было за сутки — Генштаб

Фронт 08:13   24.07.2025
Оксана Горун
Почти два десятка атак на Харьковщине было за сутки — Генштаб Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

Генштаб ВСУ в утренней сводке 24 июля проинформировал о 10 боях на Южно-Слобожанском направлении и девяти — на Купянском.

«На Южно-Слобожанском направлении враг 10 раз тщетно пытался продвинуться в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Двуречная и в направлении Петро-Ивановки. На Купянском направлении вчера произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Степовой Новоселовки, Боровской Андреевки, Голубовки, Загрызово, Новоплатоновки», — перечислили в Генштабе.

В целом на фронте за сутки было 172 боя. Из них на соседнем с Харьковщиной Лиманском направлении — 28.

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Силы обороны поразили 12 районов сосредоточения оккупантов и их техники, а также один пункт управления и три средства артиллерии.

Генштаб обновил данные о потерях врага.

Автор: Оксана Горун
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  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 24 июля проинформировал о 10 боях на Южно-Слобожанском направлении и девяти — на Купянском".