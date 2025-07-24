Ворог має резерви на Бєлгородщині: чи несуть загрозу Харкову – дані ЗСУ 📹

На день росіяни на Південно-Слобожанському (раніше – Харківському) напрямку втрачають від 50 до 100 осіб убитими та пораненими, проте резерви у них ще є, повідомив речник ОТУ “Харків” у етері нацмарафону.

“Ворог на Харківщині щодня проводить штурмові дії, але ми бачимо, що противник проводить ротацію насамперед тих підрозділів, які залучені до активних штурмових дій. І одна з причин цього – достатньо високі втрати. На нашому напрямку росіяни щодня втрачають від 50 до 100 осіб вбитими та пораненими. Це лише підтверджені втрати. Але навіть ось такі втрати не зупиняють ворога від продовження активних штурмових дій. Якщо ж говорити про резерви на Бєлгородщині, так безумовно, у ворога є певні резерви, але не в тій кількості, щоби прорвати фронт та створити загрозу для міста Харків“, — заявив Павло Шамшин, речник ОТУ “Харків”.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Він зазначив, що росіяни дуже обмежено застосовують бронетехніку на фронті. Це пов’язано з дефіцитом у них танків і БМП.

“Але все ж таки бронетехніка у ворога є. Але ми розуміємо, що він її зараз береже та намагається зайвий раз нею не ризикувати. Тому, якщо говорити про тактику, продовжує покладатися насамперед на штурми малими піхотними групами“, – зазначив представник ОТУ.

Активно окупанти використовують тактичну авіацію, яка закидає передову КАБами та атакує НАРами. Також у ворога багато БпЛА.

“Це дрони різних типів, і вони їх використовують досить активно. Тому, власне, Сили оборони України зараз дуже часто сконцентровані на знищенні саме ворожих екіпажів БпЛА, тому що ми розуміємо, що без підтримки дронів ворожа піхота на полі бою, вона фактично безпорадна“, – пояснив Шамшин.