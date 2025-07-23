Росіяни практикують одиночні штурми на заводі у Вовчанську – ОТУ «Харків» 📹

Про ситуацію у Вовчанську та в районі Дворічної у Харківській області розповів в етері нацмарафону речник ОТУ «Харків» Павло Шамшин.

У Вовчанську, за його словами, росіяни фактично щодня штурмують малими піхотними групами від трьох до п’яти людей за підтримки дронів. Сили оборони продовжують утримувати ділянку на північному березі річки Вовча, на території агрегатного заводу.

“Там ворог щодня і навіть щоночі проводить штурмові дії. Це теж невеликі піхотні групи від трьох до п’яти людей. Інколи може бути навіть один штурмовик. Якщо говорити про бойові дії вночі, в антитепловізійних пончо вони намагаються проникати на територію агрегатного заводу і там закріплюватись. Але наша аеророзвідка таких штурмовиків виявляє і безумовно вживаються усі необхідні заходи для їхнього знищення. Хочу наголосити, що вже за понад рік важких боїв за Вовчанськ ворог так і не зумів взяти місто і навіть не зумів витиснути наші підрозділи за природний рубіж річки Вовча, тобто на південний берег”, – констатував Шамшин.

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Зараз, через неспроможність взяти місто в лоб, продовжив речник, військові РФ намагаються обходити його з флангів.



“Від Вовчанська справді вже майже нічого не лишилося. Як місто, придатне для життя, Вовчанськ припинив своє існування. Там суцільні руїни. Якщо ж говорити, чому росіяни продовжують застосовувати авіацію, артилерію по цьому місту, фактично вони по-іншому воювати і не вміють. Там, де вони не можуть пройти, вони абсолютно все знищують. Наприклад, один день, другий пробували десь пройти, наразилися на спротив СОУ, зазнали втрат, то можете не сумніватись, що наступного дня туди полетить все, що завгодно. І керовані авіабомби, і ракети, і артилерія різних калібрів. Ось такий стиль”, – зазначив Шамшин.

Він визнав, що українським оборонцям дуже важко втримувати позиції у Вовчанську.



“Тому що нікому не доводиться так важко, як піхоті. Насамперед намагаємося використовувати підвальні приміщення, робимо певні сховки, руїни. Постійно потрібно переміщуватися, проводити ефективне маскування, тому що на сучасному полі бою, коли ворожа аеророзвідка працює досить активно, дуже важливо саме маскування”, – додав речник.



У районі Дворічної ситуація лишається напруженою, відзначив Шамшин. Супротивник продовжує перекидати піхоту на західний берег річки Оскіл з метою створити загрозу для штурму або оточення Куп’янська.



“Там бойові дії також тривають фактично щодня, насамперед в районах населених пунктів Дворічна, Кам’янка, Фиголівка, Красне Перше та Западне. Але хочу наголосити, що росіяни хоч і постійно намагаються навести переправи через Оскіл з метою покращити і налагодити свою логістику на західний берег, але зробити цього не вдається. Наразі переправ, якими ворог міг би перекидати бронетехніку на західний берег Осколу, у нього немає”, – стверджує Шамшин.

