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Смертельна ДТП сталася на Харківщині: половини автівки немає (фото)

Події 19:44   24.07.2025
Оксана Горун
Смертельна ДТП сталася на Харківщині: половини автівки немає (фото)

Аварія сталася 24 липня на трасі “Київ-Харків-Довжанський” в Ізюмському районі. У ДТП двоє людей отримали численні травми, один водій загинув.

“Попередньо встановлено, що водій автомобіля “ВАЗ 21124” не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з транспортним засобом “Renault Megane”, – навели подробиці у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Через зіткнення 39-річний водій ВАЗ загинув на місці. 38-річний водій та 30-річний пасажир Renault отримали численні травми.

ДТП в Ізюмському районі 24 липня 2025 3

Поліціянти відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху.

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ДТП в Ізюмському районі 24 липня 2025 2

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2025 в 19:44;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аварія сталася 24 липня на трасі “Київ-Харків-Довжанський” в Ізюмському районі. У ДТП двоє людей отримали численні травми, один водій загинув".