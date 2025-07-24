Смертельна ДТП сталася на Харківщині: половини автівки немає (фото)

Аварія сталася 24 липня на трасі “Київ-Харків-Довжанський” в Ізюмському районі. У ДТП двоє людей отримали численні травми, один водій загинув.

“Попередньо встановлено, що водій автомобіля “ВАЗ 21124” не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з транспортним засобом “Renault Megane”, – навели подробиці у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Через зіткнення 39-річний водій ВАЗ загинув на місці. 38-річний водій та 30-річний пасажир Renault отримали численні травми.

Поліціянти відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху.