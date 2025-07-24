Смертельна ДТП сталася на Харківщині: половини автівки немає (фото)
Аварія сталася 24 липня на трасі “Київ-Харків-Довжанський” в Ізюмському районі. У ДТП двоє людей отримали численні травми, один водій загинув.
“Попередньо встановлено, що водій автомобіля “ВАЗ 21124” не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з транспортним засобом “Renault Megane”, – навели подробиці у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Через зіткнення 39-річний водій ВАЗ загинув на місці. 38-річний водій та 30-річний пасажир Renault отримали численні травми.
Поліціянти відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху.
Читайте також: Смертельна ДТП на Київській трасі сталася на Харківщині (фото)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ДТП, загиблий, изюмский район, новини Харкова, пострадалі, смертельное дтп;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Смертельна ДТП сталася на Харківщині: половини автівки немає (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2025 в 19:44;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аварія сталася 24 липня на трасі “Київ-Харків-Довжанський” в Ізюмському районі. У ДТП двоє людей отримали численні травми, один водій загинув".