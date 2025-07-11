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Смертельна ДТП на Київській трасі сталася на Харківщині (фото)

Події 17:07   11.07.2025
Оксана Горун
Смертельна ДТП на Київській трасі сталася на Харківщині (фото) Фото: ГУНП у Харківській області

Легковик, виїхавши на “зустрічку” на трасі, зіткнувся з вантажівкою. Подробиці аварії, що сталася увечері 10 липня, повідомили в поліції.

“Водій ВАЗ 21063 під час виконання обгону на зустрічній смузі руху допустив зіткнення з вантажним автомобілем МАН. Дорожньо-транспортна пригода сталася 10 липня близько 20:20 в районі 423 км + 50 м автодороги “Київ-Харків-Довжанський”, – проінформували у відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Смертельна ДТП на Київській трасі 10 липня 2025 2

Загинув 47-річний водій легковика. Розслідування розпочали через порушення правил безпеки дорожнього руху.

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Смертельна ДТП на Київській трасі 10 липня 2025

Нагадаємо, 10 липня в Харкові сталася ДТП з пасажирським автобусом. Він злетів у кювет. Виявилося, що 62-річному водієві стало зле за кермом. Його та пасажирку забрали до лікарні.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2025 в 17:07;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Легковик, виїхавши на “зустрічку” на трасі, зіткнувся з вантажівкою. Подробиці аварії, що сталася увечері 10 липня, повідомили в поліції".