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Водію автобуса в Харкові стало зле за кермом, транспорт злетів у кювет 📷

Суспільство 15:53   10.07.2025
Вікторія Яковенко
Водію автобуса в Харкові стало зле за кермом, транспорт злетів у кювет 📷 Фото: ГУНП в Харківській області

ДТП сталося в Новобаварському районі 10 липня.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, на вулиці Китаєнка водій рейсового автобуса ЗАЗ A07A1 I-VAN не впорався з керуванням, в результаті чого транспортний засіб з’їхав у кювет.

Попередньо, встановили правоохоронці, причиною ДТП стало те, що 62-річному водію стало зле за кермом. Внаслідок аварії травмувалася 56-річна пасажирка автобуса.

Обох постраждалих шпиталізували.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

ДТП в Харькове
Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2025 в 15:53;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДТП сталося в Новобаварському районі 10 липня.".