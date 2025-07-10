Водію автобуса в Харкові стало зле за кермом, транспорт злетів у кювет 📷
Фото: ГУНП в Харківській області
ДТП сталося в Новобаварському районі 10 липня.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, на вулиці Китаєнка водій рейсового автобуса ЗАЗ A07A1 I-VAN не впорався з керуванням, в результаті чого транспортний засіб з’їхав у кювет.
Попередньо, встановили правоохоронці, причиною ДТП стало те, що 62-річному водію стало зле за кермом. Внаслідок аварії травмувалася 56-річна пасажирка автобуса.
Обох постраждалих шпиталізували.
Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2025 в 15:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДТП сталося в Новобаварському районі 10 липня.".