Водію автобуса в Харкові стало зле за кермом, транспорт злетів у кювет 📷

ДТП сталося в Новобаварському районі 10 липня.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, на вулиці Китаєнка водій рейсового автобуса ЗАЗ A07A1 I-VAN не впорався з керуванням, в результаті чого транспортний засіб з’їхав у кювет.

Попередньо, встановили правоохоронці, причиною ДТП стало те, що 62-річному водію стало зле за кермом. Внаслідок аварії травмувалася 56-річна пасажирка автобуса.

Обох постраждалих шпиталізували.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.