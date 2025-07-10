Водителю автобуса в Харькове стало плохо за рулем, транспорт слетел в кювет 📷
Фото: ГУНП в Харьковской области
ДТП произошло в Новобаварском районе 10 июля.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, на улице Китаенко водитель рейсового автобуса ЗАЗ A07A1 I-VAN не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет.
Предварительно, установили правоохранители, причиной ДТП стало то, что 62-летнему водителю стало плохо за рулем. В результате аварии травмировалась 56-летняя пассажирка автобуса.
Обоих пострадавших госпитализировали.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
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- • Дата публикации материала: 10 июля 2025 в 15:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП произошло в Новобаварском районе 10 июля.".