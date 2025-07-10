Live
  • Чт 10.07.2025
  • Харьков  +36°С
  • USD 41.77
  • EUR 48.84

Водителю автобуса в Харькове стало плохо за рулем, транспорт слетел в кювет 📷

Общество 15:53   10.07.2025
Виктория Яковенко
Водителю автобуса в Харькове стало плохо за рулем, транспорт слетел в кювет 📷 Фото: ГУНП в Харьковской области

ДТП произошло в Новобаварском районе 10 июля.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, на улице Китаенко водитель рейсового автобуса ЗАЗ A07A1 I-VAN не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет.

Предварительно, установили правоохранители, причиной ДТП стало то, что 62-летнему водителю стало плохо за рулем. В результате аварии травмировалась 56-летняя пассажирка автобуса.

Обоих пострадавших госпитализировали.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

ДТП в Харькове
Фото: ГУНП в Харьковской области

Читайте также: ДТП в Харькове с машиной спасателей: пострадал ребенок (видео, фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Научный квартал на «Барабашово» презентовал Терехов в Риме (фото)
Научный квартал на «Барабашово» презентовал Терехов в Риме (фото)
09.07.2025, 22:01
Харьковчан призывают обходить газоны в ближайшее время – причина
Харьковчан призывают обходить газоны в ближайшее время – причина
09.07.2025, 11:15
Синегубов обратился к харьковчанам из-за жары: что важно сделать (видео)
Синегубов обратился к харьковчанам из-за жары: что важно сделать (видео)
09.07.2025, 15:37
Водителю автобуса в Харькове стало плохо за рулем, транспорт слетел в кювет 📷
Водителю автобуса в Харькове стало плохо за рулем, транспорт слетел в кювет 📷
10.07.2025, 15:53
Работа в Харькове и области: зарплаты до 64000 грн, топ-10 вакансий недели
Работа в Харькове и области: зарплаты до 64000 грн, топ-10 вакансий недели
10.07.2025, 15:23
Где атаковали россияне на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
Где атаковали россияне на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
10.07.2025, 16:28

Новости по теме:

13:46
Машина поехала сама, а выпил после аварии: подробности ДТП в Харькове
11:55
Четверо людей и годовалый ребенок пострадали в ДТП под Харьковом
17:18
Пожилую женщину сбили насмерть на Салтовке: водителя уже задержали
15:31
Подросток погиб в ДТП на Харьковщине, еще один несовершеннолетний пострадал 📷
11:50
Протаранил два авто и уехал: ночное ДТП в Харькове

Вы читали новость: «Водителю автобуса в Харькове стало плохо за рулем, транспорт слетел в кювет 📷»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 июля 2025 в 15:53;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП произошло в Новобаварском районе 10 июля.".