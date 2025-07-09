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ДТП в Харькове с машиной спасателей: пострадал ребенок (видео, фото)

Происшествия 18:33   09.07.2025
Оксана Горун
ДТП в Харькове с машиной спасателей: пострадал ребенок (видео, фото)

В Харькове 9 июля автомобиль «Hyundai Elantra» с 20-летней женщиной за рулем столкнулся с пожарным автомобилем МАЗ-539.

Подробности аварии сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Автопроисшествие случилось 9 июля около 14:20 на улице Тюринской. 20-летняя водитель автомобиля «Hyundai Elantra» допустила столкновение с пожарным автомобилем МАЗ-539. В результате ДТП пострадали два пассажира авто «Hyundai» – 41-летняя женщина и пятилетний мальчик. Их доставили в больницу», — проинформировали в отделе коммуникации ГУНП.

Обстоятельства аварии еще выясняют, отметили полицейские. Тем временем видео происшествия уже появилось в соцсетях.

На место выезжала следственно-оперативная группа. Сейчас информацию о происшествии готовятся внести в Единый реестр досудебных расследований.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 9 июля 2025 в 18:33;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 9 июля автомобиль «Hyundai Elantra» с 20-летней женщиной за рулем столкнулся с пожарным автомобилем МАЗ-539".